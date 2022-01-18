Самарская область станет пионером в вакцинации подростков от коронавируса

Коронавирус у детей стали выявлять чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область станет одним из первых регионов, где появится вакцина от коронавируса для подростков. Ее должны доставить в губернию уже в последних числах января. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он уточнил, что благодаря заботам губернатора Дмитрия Азарова мы получили возможность одними из первых принять партию вакцины для подростков.

- Уже в конце января может начаться вакцинация школьников старше 12 лет, это хорошая новость. К сожалению, сейчас больше детей и подростков начинают болеть коронавирусом и это - вакцинация реальный шанс спасти жизни и здоровье детей, - отметил министр.

Сейчас в регионе на карантин закрывают школы, где болеют 2-3 и более классов. Пока речь о переходе на дистанционку не идет. Однако, опасения внушает омикрон - он имеет высокую контагиозность и, если распространяться в регионе будет именно он, вероятно, что заболевших может стать больше. Медики надеются, что слишком стремительное распространение вируса все же удастся остановить. Напомним, что 17 января в регионе обнаружили первые 13 случаев заболевания омикроном.