Жителям Самары рекомендовали не выходить из дома и не брать автомобили 18 января 2022 года

На Самару надвигается метель и шквалистый ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области. Днем, 18 января 2022 года, в регионе ожидается сильная метель и порывистый ветер.

- Объявлен желтый уровень опасности. 18 января местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, днем метель при видимости 1-2 км, - сообщили метеорологи.

ГУ МЧС по Самарской области просят жителей регионе ограничить выход из зданий, взять на контроль детей. Ни в коем случае нельзя прятаться при сильном ветре за остановками общественного транспорта или возле стен домов, также следует остерегаться плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам рекомендуют переставить машину подальше от деревьев.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 18 января, температура воздуха днем составит -2…-4 градусов, ночью -3…-8. Снег будет продолжаться до конца этой недели.