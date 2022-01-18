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Общество18 января 2022 3:37

Жителям Самары рекомендовали не выходить из дома и не брать автомобили 18 января 2022 года

В Самарской области 18 января 2022 года ожидается порывистый ветер и метель при видимости 1-2 км
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На Самару надвигается метель и шквалистый ветер

На Самару надвигается метель и шквалистый ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области. Днем, 18 января 2022 года, в регионе ожидается сильная метель и порывистый ветер.

- Объявлен желтый уровень опасности. 18 января местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, днем метель при видимости 1-2 км, - сообщили метеорологи.

ГУ МЧС по Самарской области просят жителей регионе ограничить выход из зданий, взять на контроль детей. Ни в коем случае нельзя прятаться при сильном ветре за остановками общественного транспорта или возле стен домов, также следует остерегаться плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам рекомендуют переставить машину подальше от деревьев.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 18 января, температура воздуха днем составит -2…-4 градусов, ночью -3…-8. Снег будет продолжаться до конца этой недели.