Жительница Самары лишилась 150 тысяч рублей, желая получить «комплимент» от банка

Самарчанка поверила мошенникам и сообщила данные своего счета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают придумывать изощренные способы обмана клиентов банков. В полицию обратилась 37-летняя жительница Самары, которой предложили получить дополнительные бонусы, а в итоге списали все деньги со счета.

Как рассказала заявительница, ей позвонили якобы сотрудники банка и предложили получить бонусы. Для того, чтобы «комплимент от банка» был зачислен, необходимо было продиктовать реквизиты и сообщить оператору код, который пришел в смс-сообщении.

Женщина, не подозревая об обмане, сделала так, как ей сказал лже-оператор. В итоге со счета потерпевшей было списано 150 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность преступника.