В Самаре на Крещение в 2022 году не стоит ожидать суровых морозов

Суровых морозов на Крещение в Самаре не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Яндекс.Погоды составили рейтинг российских городов, где за последние десять лет наблюдаются суровые крещенские морозы в ночь на 19 января 2022 года. Самара в этом списке заняла лишь девятое место.

Самая морозная ночь на Крещение Господне будет в Омске. Средняя температура 19 января за последние 10 лет там составляет -16,9 градусов. Самая теплая ночь будет в Ростове-на-Дону -2,4 градусов. В Самаре средняя температура на Крещение составляет -8,9 градусов.

Самое морозное Крещение в Самаре за последние десять лет было в 2021 году. Тогда средняя температура ночью составило -17,8 градусов, а минимальная опустилась до -20,8 градусов.

Напомним, в 2022 году на Крещение в Самаре будет открыта всего одна официальная купель на Полевом спуске. Крещенская купель начнет работу в 20.00 18 января и продлится почти сутки. Спасатели и медики будут дежурить на месте до 18.00 19 января 2022 года. Так что все желающие успеют окунуться.