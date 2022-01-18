Трассу М-5 в Самарской области перекрыли из-за метели 18 января 2022 года

Для проезда закрыли участок с 1034 по 1194 км федеральной дороги Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 18 января 2022 года, в Самарской области ограничили движение транспорта по трассе М-5 «Урал». Для проезда закрыли участок с 1034 по 1194 км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

— Запрет на движение распространяется на грузовой и маршрутный транспорт. Причина — неблагоприятные погодные условия. Среди них: порывистый ветер, метель и снижение видимости, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, трасса М-5 будет закрыта до 13:00 по местному времени. Если погода не улучшится, то ограничение могут продлить.

Автомобилистов, которые отправляются в поездку по федеральным дорогам, просят быть внимательнее и осторожнее. Водителей призывают не превышать скорость, соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков. При возникновении нештатных ситуаций можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону (8412) 55-11-04. Она работает круглосуточно.