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Общество18 января 2022 6:54

Самарский депутат предложил отслеживать педофилов при помощи электронных браслетов

Александр Хинштейн считает, что нужно усилить надзор за подобными преступниками
Илона МАЙСКАЯ
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"Единая Россия" подготовила законопроект об ужесточении наказания для педофилов-насильников

"Единая Россия" подготовила законопроект об ужесточении наказания для педофилов-насильников

Партия «Единая Россия» обозначила планы на весеннюю сессию. Среди основных направлений работы — социальная поддержка семей с детьми, повышение безопасности на производствах, а также ужесточение наказания для педофилов и для тех, кто применяет пытки. Эти темы депутаты обсудили на заседании президиума думской фракции в понедельник, 17 января 2022 года.

Поводом для ужесточения наказания стала недавняя трагедия в Костроме. Там двое мужчин похитили 5-летнюю девочку, изнасиловали и убили ее. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, для насильников-педофилов нужно вводить пожизненное наказание. Кроме того, необходимо полностью поменять систему надзора за теми, кто уже вышел на свободу. Его точку зрения поддерживает и депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

— Необходимо как можно быстрее принять наш законопроект о пожизненном наказании для педофилов-насильников, а также ввести обязательное ношение электронных браслетов для отслеживания передвижения таких лиц, — отметил народный избранник.

Также Александр Хинштейн предложил скоординировать подобный контроль за педофилами, которые уже отбыли наказание, с системой видеонаблюдения в учебных заведениях. Это позволит обезопасить детей.