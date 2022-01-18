Кто в Самарской области никогда не сможет стать депутатом или губернатором

Регламент избрания чиновников прописан в законе Самарской области

Самарская Губернская дума является высшим и единственным органом законодательной власти в Самарской области. Депутаты избираются гражданами, проживающими на территории региона. Однако стать депутатом или даже губернатором может не каждый.

Согласно Закону Самарской области, депутатом может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 21 год и обладающим пассивным избирательным правом. Депутатом не может стать человек, который причастен к деятельности общественных или религиозных объединений, а также иных организаций, которые были запрещены судом или ликвидированы.

Губернатором Самарской области может стать гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший возраста 30 лет. Стоит отметить, что губернатор не может быть одновременно депутатом Госдумы РФ, сенатором РФ, судьей или замещать иные государственные должности. Также губернатор не вправе иметь другую оплачиваемую работу, кроме научной и просветительской деятельности, а также не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов.

Напомним, в сентября 2021 года состоялись выборы нового созыва в Самарскую Губернскую думу. Состав депутатов 7-ого созыва обновился больше, чем наполовину – 27 новеньких из 50. Большинство депутатов из партии «Единая Россия», четверо коммунистов и один депутат от партии «Справедливая Россия». Председателем губдумы вновь избрали спикера Геннадия Котельникова.