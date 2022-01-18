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Общество18 января 2022 8:23

Федеральный колл-центр Почты России заработает в Самаре в 4-м квартале 2022 года

Специалисты будут принимать обращения клиентов со всей страны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новое учреждение будет рассчитано на 500 рабочих мест

Новое учреждение будет рассчитано на 500 рабочих мест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году заработает единый общефедеральный колл-центр Почты России. Он будет рассчитан на 500 рабочих мест. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

— Учреждение займется операционной поддержкой клиентов — и юридических, и физических лиц. Специалисты будут принимать обращения, звонки и сообщения со всей страны, в том числе через социальные сети, — отметил народный избранник.

Колл-центр разместят на привокзальной площади (ул. Льва Толстого, 135). Он займет два этажа в бывшем магистрально-сортировочном центре Почты России. Учреждение будет разбито на несколько зон: отдел по работе с обращениями физлиц на 150 мест, отдел по работе с обращениями юрлиц на 120 мест, отдел выплат на 30 мест, отдел по работе в соцсетях на 20 мест, две комнаты приема пищи по 30 мест, а также гардеробные.

Планируется, что центр заработает в четвертом квартале 2022 года. Ориентировочно, в октябре.