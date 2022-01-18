Жительница Самарской области пойдет на обязательные работы за долги перед своей годовалой дочерью

Женщина должна погасить долг по алиментам и поработать на благо города 50 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 40-летнюю уроженку Похвистневского района отправили на обязательные работы за долги по алиментам. Женщина должна была ежемесячно выплачивать своей годовалой дочери 1/6 части всех видов заработка, однако этого не делала. В итоге у матери скопился долг по алиментам на несколько десятков тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно предупреждали должницу об ответственности, но та игнорировала свои обязательства перед ребенком. В отношении алиментщицы вынесли постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны.

- Так как женщина добровольно не являлась на прием в ФССП по Самарской области, сотрудники службы совершили выход по ее месту жительства и доставили должницу в отделение, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Суд назначил жительнице Похвистневского района наказание в виде 50 часов обязательных работ. Теперь мать не только должна полностью оплатить долг перед дочерью, но и потрудиться на благо родного города.