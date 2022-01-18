Пятиклассник, которого двое мужчин избили около школы в Самаре, госпитализирован в отделение нейрохирургии

Ребенка избили неподалеку от школы, в которой он учится

Пятиклассник, которого двое мужчин избили рядом со школой №175 в Самаре 12 января 2022 года, госпитализирован в отделение нейрохирургии. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказала мать пострадавшего мальчика.

- Когда мы обратились в травмпункт после избиения, то нас отпустили домой – сын был очень подавлен, и умолял не оставлять его в больнице, - рассказала мать мальчика. – Однако за пару дней его состояние не улучшилось, а напротив, ухудшилось, и мы вновь обратились к врачам. В итоге сына госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Пятиклассника избили 12 января. Мальчик заступился за друга, которого оскорблял одноклассник-хулиган, и потребовал извиниться. В ответ хулиган привел отца и 20-летнего брата, которые и набросились вдвоем на 10-летнего ребенка на глазах у его одноклассников.

- Сына били ногами, его спас только пуховик, одноклассники побоялись вмешиваться. Избиение остановилось только тогда, когда происходящее увидела проходившая мимо 16-девушка и стала кричать, что сейчас вызовет полицию, - рассказала мать мальчика.

Сначала агрессоры обвинили 10-летнего ребенка, что он первым напал на двух взрослых мужчин. Однако правоохранители уже разобрались в ситуации, и эти обвинения с мальчика сняты.