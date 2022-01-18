Бар, ресторан и хостел в центре Самары наворовали воды почти на 260 тысяч рублей

Ресурсники грозят должникам отключением воды или судебными разбирательствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре коммунальщики продолжают бороться с похитителями воды. Речь идет о тех, кто самовольно подключается к сетям водоснабжения и канализации. В 2021 году таких воришек набралось больше сотни: 90 из них обычные горожане, еще 11 — различные заведения и фирмы.

— Подавляющее большинство долги оплатили. Кто-то добровольно, кто-то — под угрозой отключений и судов. К концу 2021 года в списке самовольщиков остались шестеро: трое физических лиц и три заведения, — сообщили в компании «РКС-Самара».

Так, бар на улице Фрунзе задолжал ресурсникам почти 87 тысяч рублей, ресторан на улице Некрасовской — 82,5 тысячи рублей, а хостел на Садовой — более 90 тысяч рублей.

Житель одного из домов на улице Большой Караванной должен оплатить счет почти на 8,5 тысяч рублей, самовольщик на улице Печерской — 35 тысяч рублей, а в Больничном овраге — 43 тысячи рублей. Если все они не погасят долг, им грозят отключения и судебные разбирательства.