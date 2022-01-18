В Самарской области 18 января 2022 года коронавирус сразил 379 человек

Самарская область готовится к новой волне коронавируса из-за омикрона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суточный прирост больных коронавирусом в Самарской области скакнул до 379 человек. Общее число случаев заражения теперь составляет 204 604. Такие данные оперштаб приводит на вторник, 18 января 2022 года.

Растет и количество тех, кто смог побороть COVID-19. За минувшие сутки с больничного выписали 1395 жителей региона. За все время победить вирус удалось 177 261 человеку. Есть и печальные новости. Умерли еще 15 человек с КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 5 556 смертельных случаев.

Напомним, Самарская область готовится к новой волне коронавируса. Штамм омикрон уже пришел в регион. Накануне стало известно, что его выявили у 13 местных жителей. Людей старше 60 лет, кто до сих пор не сделал прививку или не переболел КВИ, перевели на удаленную работу. Скоро в губернии стартует вакцинация подростков. Первая партия препарата поступит в конце января 2022 года.

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