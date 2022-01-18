Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как убрали снег в Кировском районе

К работе УК остались претензии. Фото: администрация Самары

В минувшие выходные глава города Самары Елена Лапушкина совершила рабочий выезд в Кировский район. Чиновники проверили, как расчистили подъездные пути к школам и детским садам, а также тротуары и внутриквартальные проезды. У Елены Лапушкиной остались замечания по качеству работу управляющих компаний.

- Мы увидели, что техника работает, но работа предстоит еще серьезная. Есть замечания по расчистке, даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей, дворников, вывели на территорию, - отметила глава Самары.

В ходе выездной проверки были осмотрены дворы в 13, 14 и 15 микрорайонах. На этой неделе снегопад продолжится, поэтому на улицы продолжат выходить усиленные смены дворников и спецтехники.

Елена Лапушкина обратилась к жителям Самары с просьбой переставлять свои личные автомобили на расчищенные территории, чтобы дать возможность работать технике на заснеженных участках.