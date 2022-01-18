Метель в Самарской области не утихнет до утра 19 января 2022 года

Самарцев призывают переждать непогоду дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Сильный ветер и метель продолжат бушевать в регионе и в ночь на среду, 19 января 2022 года. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

— Ночью 19 января местами по Самарской области сохранится южный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также возможна метель, при которой видимость составит 1-2 км, — рассказали синоптики.

Днем ситуация в регионе должна немного улучшиться. Специалисты Приволжского УГМС прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Южный ветер сбавит скорость до 7-12 м/с. Температура воздуха составит 0...-5 градусов.

В МЧС призывают самарцев быть осторожнее. Непогоду лучше переждать дома. Также стоит отказаться от дальних поездок на личном авто. Двигаться по трассам в метель — опасно.