Новые радиолокационные станции защитят самарское небо от воздушных атак

Самарское небо защитят новые радиолокационные станции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступили новые радиолокационные станции, способные находить цель в радиусе до 600 км.

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в скором времени новые станции «Небо-Т» заступят на боевые дежурства в Самарском регионе и в регионах Урала. Новые технологии превосходят старые аналоги по тактическим характеристикам. Теперь они могут найти аэродинамические и баллистические цели гораздо быстрее в радиусе до 600 км.

Новые станции повысят боевые возможности противовоздушной обороны в Поволжье и Урале.