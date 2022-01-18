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Общество18 января 2022 11:04

Новые радиолокационные станции защитят самарское небо от воздушных атак

Об это сообщили в пресс-службе ЦВО
Алена ПРОВКИНА
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Самарское небо защитят новые радиолокационные станции

Самарское небо защитят новые радиолокационные станции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступили новые радиолокационные станции, способные находить цель в радиусе до 600 км.

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в скором времени новые станции «Небо-Т» заступят на боевые дежурства в Самарском регионе и в регионах Урала. Новые технологии превосходят старые аналоги по тактическим характеристикам. Теперь они могут найти аэродинамические и баллистические цели гораздо быстрее в радиусе до 600 км.

Новые станции повысят боевые возможности противовоздушной обороны в Поволжье и Урале.