В тольяттинский «Акрон» перешел нападающий «Спартака»

В «Акроне» новичок будет играть под 22 номером. Фото: с сайта ФК "Спартак".

Тольяттинский «Акрон», который выступает в ФНЛ, объявил о подписании 19-летнего нападающего московского «Спартака» Святослава Кожедуба. В систему красно-белых форвард попал из «Академии имени Коноплева».

- Кожедуб – молодой игрок, который всегда отличался высоким потенциалом. Святослав нуждается в правильном подходе, который поможет вывести его игру на новый уровень – мы внимательно наблюдали за ним и увидели как качества, которые нам нравятся, так и несколько областей, которые мы сможем улучшить и развить с помощью тренерского штаба, - прокомментировал трансфер спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.

Кожедуб родился в Казахстане, где играл до 14 лет. После он перебрался в «Академию Коноплева», а потом в «Спартак». Нападающий выступал за молодежные команды красно-белых (19 матчей в ФНЛ и 28 в молодежной лиге), а также дебютировал за основную команду «Спартака» - в кубковом матче против «Енисея» в 2020 году. Весной прошлого года форвард играл в аренде в латвийской «Валмиере».

В «Акроне» новичок будет играть под 22 номером.

После 25 туров тольяттинский клуб занимает восьмое место в ФНЛ. Сезон для «Акрона» возобновится 6 марта домашним матчем с московским «Велесом».