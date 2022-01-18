«Стошенские термы»: посреди зимы во дворе на ул. Бакинской в Самаре появилось озеро

У коммунального озера уже появилась именная табличка / Фото: Подслушано Куйбышевский

В Куйбышевском районе Самары появилась новая достопримечательность — озеро Бакинское. Водоем неожиданно образовался там посреди зимы. Ему нипочем морозы, вода в нем совсем не замерзает, из-за чего местные жители также прозвали его стошенскими термами.

Горожане выложили в соцсети фото «озера». Его появление на внутридворовом проезде — результат коммунальной аварии. По словам местных жителей, она произошла еще несколько дней назад, но коммунальщики не спешат устранять утечку. Из-за этого кто-то присвоил водоему имя, установив на его краю соответствующую табличку.

— Многострадальная улица Бакинская. То все лето не могли асфальт уложить. Теперь, вероятно, все раскурочат обратно, — пишут интернет-пользователи.

Ранее в администрации Куйбышевского района сообщили жителям, что передали информацию в «СКС». Сроки выполнения работ пока не известны.