В Самарской области открыли проезд по трассе М-5

Временное ограничение на движение транспорта по федеральной дороге отменено Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области сняли ограничение на движение по федеральной трассе М-5 «Урал». Участок дороги с 1034 по 1194 км вновь открыт для проезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Временное ограничение движения отменено с 14:45 вторника, 18 января 2022 года. Запрет на проезд грузового и маршрутного транспорта снят, — отметили в оперативном ведомстве.

Напомним, трассу М-5 перекрыли сегодня утром из-за плохих погодных условий — сильного ветра, метели и ухудшения видимости. Изначально запрет на проезд действовал до 13:00, но потом его продлили до 15:00. Сейчас ситуация на дороге улучшилась, что позволило снять ограничения.

Добавим, в Самарской области действует желтый уровень опасности. Местами по региону по-прежнему сохраняются порывистый ветер и снежная вьюга. Они продолжат бушевать и в ночь на среду, 19 января 2022 года.