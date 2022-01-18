В Самару планируют привлечь дополнительную технику для вывоза снега

Из региона планируют вывозить до 8 тонн снега ежедневно. Фото: городская администрация

В Самаре планируют увеличить количество техники для вывоза снега. Привлекут и перераспределят дополнительные машины.

По сообщению городской администрации, вице-мэр Владимир Василенко поручил коммунальным службам активнее расчищать снежные завалы. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится, поэтому необходима дополнительная техника. Помимо это планируют увеличить количество вывезенного снега до 8 тонн в сутки.

Этой ночью на улицах работали 102 самосвала. Днем из-за трафика работники не могут в полной мере избавлять улицы от снега и чаще всего выступают в вечерние смены.