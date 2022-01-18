Не убрали снег: в Самаре нашли более 150 нарушений в работе коммунальных служб

В Самаре привлекут дополнительную технику для уборки снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре чиновники проверили работу коммунальных служб во время снегопада. Они выявили более 150 нарушений во всех районах города. На УК и собственников составили материалы из-за плохого содержания территорий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Главы районов лично координируют работу УК, ТСЖ и подрядных организаций по уборке снега. В случае выявления нарушений административные комиссии незамедлительно принимают меры.

Вице-мэр Самары Владимир Василенко поручил начать работу по очистке крыш – их в городе около 7 000. Сейчас бригады устраняют снежные навесы на 400 кровлях.

После снегопада крыши чистили около 200 человек. Планируют увеличить не только количество сотрудников, но и привлечь дополнительную технику для уборки снега на дорогах.