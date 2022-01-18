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Общество18 января 2022 13:04

Самарские кардиологи отмечают, что купание в проруби может привести к летальному исходу

Рекомендуют не рисковать здоровьем
Алена ПРОВКИНА
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Купаться в холодной воде не рекомендуется

Купаться в холодной воде не рекомендуется

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили, что купание в проруби может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врачи рекомендуется не рисковать и не купаться в ледяной воде.

Мария Скуратова, главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области, отметила, что в большинстве случаев купание в проруби приводит к осложнениям: спазму сосудов, инфаркту миокарда, инсульту и даже может привести к летальному исходу.

Низкие температуры могут стать причиной судорог и потери сознания, обострятся хронические заболевания. Из-за пониженного иммунитета и риска после купания в ледяной воде возрастет возможность заражения коронавирусной инфекцией или ОРВИ.