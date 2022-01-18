В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-5

Легковушка превратилась в груду металла / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе 7-летней девочки.

— Шенталинский межрайонный следственный отдел принял к производству уголовное дело, возбужденное ОМВД по Исаклинскому району по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло вечером 14 января 2022 года. Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом «Мерседес Бенц». В результате произошедшего погибли 40-летний водитель легковушки и три его пассажира: 39-летняя женщина, 19-летняя девушка и 7-летняя девочка. Выжить удалось только 8-летней девочке. Ее госпитализировали в больницу.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и детали страшной аварии. Отметим, проверку также проводит прокуратура района. Она намерена выяснить, насколько качественно обслуживающая организация содержит данный участок дороги.