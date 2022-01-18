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Происшествия18 января 2022 13:26

Женщина превратила квартиру на Арцыбушевской в Самаре в наркопритон

Правоохранители возбудили уголовное дело на Екатерину М., которую ранее уже судили за такое преступление
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование уголовного дела сейчас продолжается

Расследование уголовного дела сейчас продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские 17 января 2022 года возбудили уголовное дело по факту организации притона для наркоманов. Подозревают в преступлении 43-летнюю местную жительницу, у которой не погашена судимость за аналогичное нарушение закона.

— Установлено, что Екатерина М. 28 октября, 1 ноября и 30 декабря 2021 года предоставляла свою квартиру на Арцыбушевской для потребления наркотических веществ, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

С места происшествия изъяли шприцы и приспособления для курения. Сейчас расследование продолжается.