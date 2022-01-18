В Самарской области мужчина незаконно вырубил деревья на 5 миллионов рублей

С мужчины взыскали ущерб Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хворостянском районе Самарской области мужчина нанял рабочих и нанес ущерб лесному фонду в 5 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, с июля по декабрь 2020 году подсудимый нанял 5 рабочих и направил их вырубать деревья в лесу. Работники срубили 259 кленов и вязов, они думали, что мужчина имеет все необходимые документы, но это оказалось не так. Из вырубленных деревьев злоумышленник планировал изготовить древесный уголь.

Мужчина признан виновным по статье о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. Ему назначали 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно и испытательный срок. Также с него взыскали ущерб.