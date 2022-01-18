Крещенскую купель оборудовали на Полевом спуске в Самаре 18 января 2022 года

Крещенская купель на Волге будет работать почти сутки Фото: Скриншот с видео

Во вторник, 18 января 2022 года, на Волге в Самаре оборудовали крещенскую купель. Ее разместили в районе Полевого спуска. Видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как обустроили прорубь.

Специалисты уже прорубили на реке лед. К слову, по данным Приволжского УГМС, он составляет около 30 см. Спускаться в купель верующие будут по деревянной лестнице. По периметру площадки установили ограждения и освещение. Также там появились палатки, где можно будет переодеться и погреться. Сейчас рабочие заканчивают делать деревянный настил. Он ведет от набережной до проруби.

Напомним, крещенская купель на Полевом спуске заработает в 20:00 18 января. Она будет доступна для посещения почти сутки — до 18:00 19 января 2022 года. На протяжении всего этого времени там будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

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