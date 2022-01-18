Жители Зубчаниновки погасили долг в 8 млн рублей после отключения света в домах

Отключение электроэнергии заставило самарцев вспомнить о долгах и оплатить их Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Зубчаниновка в Самаре накопили большие долги за свет. В декабре 2021 года энергетики выявили там почти 400 частных домов, владельцы которых «забывают» платить за коммунальную услугу.

— В домах должников временно отключили свет. Это побудило их оплатить счета на сумму более 8 млн рублей, — сообщили в пресс-службе АО «Самарагорэнергосбыт».

В компании отмечают, что отключение электроэнергии — это крайняя мера. Потребителям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не могут быстро оплатить счета, предоставляют возможность реструктуризовать долг. Этой услугой в декабре прошлого года воспользовались 74 жителя Зубчаниновки.

Добавим, злостным неплательщикам, у которых за долги отключили свет, грозят дополнительные траты. Им придется еще заплатить за работы по возобновлению электроснабжения.