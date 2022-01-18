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Общество18 января 2022 14:00

Самарцы теперь могут оформить карту жителя региона онлайн

Можно выбрать собственный дизайн и отделение для получения карты
Алена ПРОВКИНА
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Карту жителя можно использовать, как транспортную

Карту жителя можно использовать, как транспортную

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карту жителя Самарской области теперь можно оформить не выходя из дома. Самарцам необходимо авторизоваться на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дизайн и отделения для выдачи карты жители выбирают сами. Для оформления необходимо подать заявку на сайте и авторизоваться на портале «Госуслуги». Там нужно заполнить сведения и прикрепить фотографию в хорошем качестве. Срок изготовления – 14 дней.

Карта жителя Самарской области может использоваться как банковская и транспортная. Также с помощью нее можно получать скидки и бонусы от партнеров, которых на сегодняшний день более 30. На карту могут приходить социальные выплаты и зарплата. Изготовление и обслуживание – бесплатно.