Самарцы теперь могут оформить карту жителя региона онлайн

Карту жителя можно использовать, как транспортную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карту жителя Самарской области теперь можно оформить не выходя из дома. Самарцам необходимо авторизоваться на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дизайн и отделения для выдачи карты жители выбирают сами. Для оформления необходимо подать заявку на сайте и авторизоваться на портале «Госуслуги». Там нужно заполнить сведения и прикрепить фотографию в хорошем качестве. Срок изготовления – 14 дней.

Карта жителя Самарской области может использоваться как банковская и транспортная. Также с помощью нее можно получать скидки и бонусы от партнеров, которых на сегодняшний день более 30. На карту могут приходить социальные выплаты и зарплата. Изготовление и обслуживание – бесплатно.