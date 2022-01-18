Самарцы смогут оформить онлайн заявку на карту жителя от ВТБ

Для этого достаточно внести краткуюинформацию в форму на интернет-портале проекта и после СМС-уведомления забрать картув удобном отделении банка.

Оформление онлайн-заявки на выпуск карты жителя Самарской области доступно на официальном интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Часть информации будет вносится автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. Когда карта будет готова к получению, клиент получит СМС-уведомление. В среднем срок изготовления составляет 14 дней.

Кроме онлайн-портала, оформить заявку на карту жителя Самарской области можно в любом региональном офисе ВТБ, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ее изготовление и обслуживание для жителей региона является бесплатным.

«В рамках стратегии ВТБ по цифровизации ключевых сервисов наш приоритет - комфорт и удобство клиентов при использовании продуктов и услуг в любых каналах. Дистанционное оформление универсальной карты самарца позволит пользователям оформить и отправить заявку в удобное для них время без дополнительного визита в офис. С каждым днем интерес населения региона к продукту растет: на данный момент мы приняли свыше 7,5 тысяч заявок на выпуск единого пластика. Новый онлайн-сервис значительно расширит число участников проекта – более простым и быстрым станет выпуск карты, например, для коллективов предприятий или в рамках реализации кампусных проектов с областными вузами», – комментирует Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

«Это первое, но далеко не последнее новшество, которое ждет проект «Карта жителя Самарской области» в 2022 году. В ближайшее время функционал карты пополнится новыми сервисами. Проект активно развивается. Он стал одним из самых заметных и значимых цифровых событий прошлого года. И мы постараемся, чтобы в этом году продукт стал еще лучше и полезнее для каждого жителя нашего региона, - прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, проездной, получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30, оформлять на нее все выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии и заработной платы. Клиентам доступны все преимущества Мультикарты ВТБ – опции лояльности, программа «Мультибонус» и другие.

По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии ВТБ 8-800-100-24-24.Полный перечень партнеров можно посмотреть на сайте.