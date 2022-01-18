Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 15:54

Самарские пенсионеры с QR-кодом могут не выходить на удаленку

Этот вопрос рассмотрели на заседании оперштаба
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Граждане смогут работать в нормальном режиме

Граждане смогут работать в нормальном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пенсионеры, перенесшие коронавирус и имеющие QR-код, могут не переходить на удаленную работу, об этом сообщили в постановлении губернатора Самарской области.

По полученным данным, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 решился вопрос об ограничении и переводе на «удаленку» работников старше 60 лет. Теперь те, кто имеет справки о перенесенном заболевании, могут оставаться на работе. Отметим, что сотрудники, имеющие хронические заболевания без справки о перенесенной коронавирусной инфекции, должны перевестись на удаленную работу из дома.

Постановление о снятии ограничений вступило в силу 17 января 2022 года.