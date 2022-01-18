Самарские пенсионеры с QR-кодом могут не выходить на удаленку

Граждане смогут работать в нормальном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пенсионеры, перенесшие коронавирус и имеющие QR-код, могут не переходить на удаленную работу, об этом сообщили в постановлении губернатора Самарской области.

По полученным данным, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 решился вопрос об ограничении и переводе на «удаленку» работников старше 60 лет. Теперь те, кто имеет справки о перенесенном заболевании, могут оставаться на работе. Отметим, что сотрудники, имеющие хронические заболевания без справки о перенесенной коронавирусной инфекции, должны перевестись на удаленную работу из дома.

Постановление о снятии ограничений вступило в силу 17 января 2022 года.