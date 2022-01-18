В Самарской области молодой дилер хотел откупиться от полицейского 550 тысячами рублей

Молодому человеку грозит колония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевске Самарской области возбудили уголовное дело на дилера, пытающегося откупить от проверки полиции.

По данным СУ СК России по Самарской области, молодой парень пытался откупиться от полицейского по факту сбыта наркотиков. Он передал сотруднику правоохранительных органов в служебном кабинете только 50 тысяч рублей. Ранее они обговаривали сумму в 550 тысяч рублей.

На молодого дилера возбудили уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере. Ему грозит штраф и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Расследование продолжается.