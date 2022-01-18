В первом матче года «Крылья Советов» победили венгерский «Сегед»

Самарцы начали год с победы Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» первый матч 2022 года провели на сборах в Турции, встретившись с венгерским «Сегедом».

Это была контрольная игра в рамках подготовки к весенней части сезона РПЛ. «Сегед» выступает во втором венгерском дивизионе, занимая в текущем сезоне пятое место в турнирной таблице. «Крылья» в российской премьер-лиге идут на восьмой строчке.

Год самарцы начали с победы. В первом тайме отличился Максим Глушенков, а в начале второго гол забил Антон Зиньковский. В итоге победа «Крыльев» со счетом 2:0.

На текущем сборе самарцам предстоит провести еще два контрольных матча – со словенским «Целе» и сербским «Радником».

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