Превышение нормы в пять раз: в Тольятти сотрудники ДПС протестировали пьяного водителя

Сотрудники ДПС поймали нетрезвого автомобилиста на ул. Льва Яшина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя на улице Льва Яшина.

По данным ГИБДД Тольятти, в январе 2022 года экипажу ДПС поступило сообщение от активистов «Ночного патруля» о пьяном водителе на дороге. Мужчина за рулем автомобиля Lada Priora разъезжал по ночному городу. На видео с регистратора сотрудников ДПС автолюбитель признался, что хотел проехать совсем немного и знакомые предупреждали о том, что опасно садиться за руль в таком состоянии. После проведения алкотеста, на который согласился водитель, сотрудники полиции выявили превышение алкоголя в крови в пять раз больше нормы – 0,797 мг/л.

За отсутствие страховки и пьяное вождение мужчина выплатит штраф. Ему запретят управление автомобилем на срок до двух лет.