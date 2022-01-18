За три года в одном из районов Самарской области благоустроили почти 100 дворов

Благоустроены дворы появятся во многих районах Самарской области. Фото: Правительство Самарской области

В Красноярском районе Самарской области за три года благоустроили почти 100 дворов и общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Красноярском районе благоустроили 86 дворов и 16 общественных пространств. В 2022 году планируют улучшить еще 26 дворовых территорий.

Комфортнее станут 8 дворов в селе Красный Яр, 3 двора в селе Белозерки, 4 территории в поселке Мирный и в селе Хилков. Также в поселках Новосемейкино, Волжский, Новый Буян запланировали благоустроить по два двора.