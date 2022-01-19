В Самарскую область придет морозный воздух из Казахстана и Западной Сибири

К концу недели немного похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. В предстоящие несколько суток регион окажется в зоне влияния фронтальных разделов циклонического вихря. Погода в эти дни ожидается неустойчивой, слабо морозной, ветреной, с небольшими и умеренными осадками.

В среду, 19 января 2022 года, в Самаре будет идти небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит -1…-3 градуса, а ночью похолодает до -10.

20 января в Самарской области будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -3…-8 градусов, а ночью будет держаться в пределах -11…-16 градусов. Ночью местами также будет продолжать идти снег.

В пятницу в регионе станет немного прохладнее до -11 градусов. Также будет идти снег, а юго-восточный ветер будет со скоростью 5-10 м/с.

Во второй половине недели в Самарской области усилится отрог антициклона с востока и по его периферии начнёт поступать морозный воздух из Казахстана и Западной Сибири. Однако, по сообщению синоптиков, в конце данного периода фронтальные разделы очередного циклона подойдут к волжским берегам.