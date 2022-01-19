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Происшествия19 января 2022 4:19

В Самаре на улице Гая 48-летний водитель умер за рулем своего автомобиля

Очевидцы разбили стекло, но помочь мужчине не успели
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Мужчина умер, когда выезжал со двора

Мужчина умер, когда выезжал со двора

Фото: принтскрин видео.

Страшная трагедия произошла утром, 17 января 2022 года, в Самаре на улице Гая. По сообщению очевидцев, мужчина выезжал с парковки и резко остановился. Сначала прохожие подумали, что он потерял сознание, но когда разбили водительское стекло, поняли, что мужчина умер. Они заглушили двигатель и вызвали экстренные службы.

В социальных сетях появилось видеозапись с регистратора проезжающего мимо самарца. На кадрах видно, что стекло разбито, а водитель головой опустился на руль. Владелец регистратора спрашивает у столпившихся прохожих, что случилось, их ответ привел его в ужас.

- Застрял? – спрашивает самарец, желая помочь автомобилисту.

- Нет, умер. Ждем полицию, - ответили очевидцы, стоявшие рядом.

После этого ошеломленный водитель уезжает, высказывая свое негодование по факту уведенного.

«КП-Самара» узнала у полицейских подробности страшного ЧП. Как рассказали журналистам в ГУ МВД по Самарской области, личность погибшего водителя уже установлена – это 48-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов насильственной смерти, вероятно, мужчина умер от сердечной недостаточности. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.