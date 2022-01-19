В Самаре менеджер микрокредитной организации перевел мошенникам 98 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился 26-летний местный житель, который работает менеджером в микрокредитной организации. Молодой человек заявил о мошенничестве и потере своих сбережений.

По словам заявителя, ему позвонил неизвестный и предложил быстро заработать на бирже. Для первоначального взноса, парень перевел 8200 рублей на криптовалютный счет звонившего. На следующий день позвонил тот же мужчина и предложил вложить еще 90 тысяч рублей, но перевод нужно было выполнить уже на банковский счет.

Менеджер сделал так, как сказал неизвестный, а позже тот перестал выходить на связь. Самарец понял, что его обманули и написал заявление в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личность мошенника.