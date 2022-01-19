В Самаре автолюбитель накопил долги по штрафам и чуть не лишился своего автомобиля

Приставы арестовали автомобиль должника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель полностью погасил долг неоднократное нарушение ПДД только после того, как его автомобиль был арестован. Мужчина, рискуя потерять транспортное средство, выплатить 248тысяч рублей задолженности.

Самарец неоднократно нарушал ПДД, но штрафы не оплачивал. В итоге он накопил долг по штрафам в размере 182 тысячи рублей, на исполнении находилось 150 исполнительных производств. Кроме того, пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 66 тысяч рублей.

Должник не спешил погашать задолженность и продолжал игнорировать предупреждения приставов. Тогда сотрудники ФССП по Самарской области составили акт описи и ареста на принадлежащий ему автомобиль.

Мужчине разъяснили, что в случае непогашения долга, его автомобиль будет реализован. Тогда самарец незамедлительно оплатил долг в 248 тысяч рублей и вернул право пользования своим авто.