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Происшествия19 января 2022 6:57

В Самарской области водитель на «Приоре» наехал на санки с двумя детьми

Малыши получили различные травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейские призывают родителей соблюдать правила безопасности при перевозке детей на санках

Полицейские призывают родителей соблюдать правила безопасности при перевозке детей на санках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 января 2022 года, в поселке Новорепьевский Сызранского района произошло ДТП. Примерно в 8:30 на улице Центральной водитель на «Ладе Приоре» наехал на санки с двумя детьми.

— За рулем автомобиля находился 38-летний мужчина. Он допустил наезд на санки, в которых мама перевозила двоих детей, при движении задним ходом, — сообщили в ОГИБДД «Сызранское».

В результате случившегося малыши получили различные травмы. Понадобилась ли им госпитализация, пока не известно. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Нельзя перевозить ребенка через дорогу в санках. При пересечении проезжей части необходимо взять его на руки.