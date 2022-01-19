В Самарской области водитель на «Приоре» наехал на санки с двумя детьми

Полицейские призывают родителей соблюдать правила безопасности при перевозке детей на санках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 января 2022 года, в поселке Новорепьевский Сызранского района произошло ДТП. Примерно в 8:30 на улице Центральной водитель на «Ладе Приоре» наехал на санки с двумя детьми.

— За рулем автомобиля находился 38-летний мужчина. Он допустил наезд на санки, в которых мама перевозила двоих детей, при движении задним ходом, — сообщили в ОГИБДД «Сызранское».

В результате случившегося малыши получили различные травмы. Понадобилась ли им госпитализация, пока не известно. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Нельзя перевозить ребенка через дорогу в санках. При пересечении проезжей части необходимо взять его на руки.