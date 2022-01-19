В Самарской области полицейские ищут мужчину с лепестками на плечах

Мужчина ушел из дома без документов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают 59-летнего Александра Николаева. Мужчина 8 января 2022 года ушел из дома, расположенного на улице 50 лет СССР в селе Каменный Брод Челно-Вершинского района, и до сих пор не вернулся.

— Ориентировка с приметами пропавшего направлена во все службы и подразделения самарской полиции, а также в волонтерские организации, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы мужчины: рост 165-170 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, черные глаза. Над правой бровью есть шрам длиной 1,5 см, а на обоих плечах — татуировка в виде лепестков. Известно, что в день исчезновения Александр был одет в черную толстовку с капюшоном и коричневую куртку, на ногах — короткие черные зимние сапоги. Документов у него при себе нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят сообщать об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 51-22802, 8 (846) 51-22335, 112.