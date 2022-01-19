Под Тольятти ВАЗ раскурочило после ДТП с грузовиком, водитель чудом выжил

"Семерка" вылетела на "встречку" и врезалась в грузовик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 18 января 2022 года, на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло страшное ДТП. Там легковушку раскурочило после столкновения с грузовиком. Водитель чудом выжил.

— 48-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ-21074 со стороны Сызрани в направлении Тольятти в условиях снегопада. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водителя отечественной легковушки увезли в ближайшую больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.