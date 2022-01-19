Суточный прирост COVID-больных в Самарской области 19 января 2022 года скакнул до 477 человек

Общая заболеваемость коронавирусом в регионе превысила 205 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области вновь пошла вверх. По данным на среду, 19 января 2022 года, в регионе выявили 477 случаев заражения. Скачок составил около ста человек. Общая заболеваемость достигла 205 081.

Количество выздоровевших почти в три раза превышает число тех, кто подхватил COVID-19. За минувшие сутки лечение закончили 1403 жителя региона. Это четвертый результат по стране. За все время побороть КВИ смогли 178 664 человека.

Растет и число тех, кого спасти не удалось. Умерли еще 10 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 566 смертельных случаев.