Самарские таможенники задержали фуру с подделкой на 385 миллионов рублей

Фура перевозила вещи из Киргизии. Фото: пресс-служба Самарской таможни

В Самарской области таможенники задержали фуру с контрафактной одеждой. Подделка нанесла бы ущерб брендам почти в 400 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы Самарской таможни, мобильная группа сотрудников на трассе А300 задержала фуру, провозившую крупную партию одежды поддельных брендов. Автомобиль ехал из Киргизии, таможенники обнаружили более 5 000 комплектов верхней одежды: женские и мужские куртки, детские брюки и комбинезоны с логотипами: «Armani», «Burberry», «Calvin Klein», «Fila», «Loro Piana», «Prada», «Tommy Hilfiger».

На перевозивший транспорт передали документы для возбуждения уголовного дела в Роспотребнадзор по статье о незаконном использовании чужого товарного знака. Ущерб, причиненный брендам, оценивают в 385 миллионов рублей.