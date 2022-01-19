Снег с улиц Самары не плавят, а вывозят на полигоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Самары рассказали, почему не используют снегоплавильные станции. Чиновники уверяют, что это дорого и неэкологично.

Как рассказал и.о. директора МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов, сейчас на балансе администрации города числятся две снегоплавильные машины моделей TREGAN-60-PD-MX и TREGAN-80-PD-MX. Но использовать их для ликвидации последствий снегопадов городские власти не спешат.

- Использовать эти станции очень дорого, они потребляют много дизельного топлива,- объяснил Дмитрий Трофимов. – К тому же это неэкологично из-за выбросов отходов сжигания дизтоплива.

Так что вместо того, чтобы плавить снег, его свозят на полигоны. Сейчас в городе работает четыре муниципальных и три частных площадки для складирования снежных масс. Тем не менее, снегоплавильные машины продолжают держать на балансе города на случай возникновения совсем уж чрезвычайных ситуаций.

Также Дмитрий Трофимов рассказал, что в мэрии рассматривает возможность строительства города стационарной снегоплавильной станции на территории. Предполагается, что она будет работать на природном газе, что дешевле и экологичнее дизельных установок.