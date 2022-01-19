В Самарском политехе открылся центр подготовки нефтяников

Студенты смогут усовершенствовать свои навыки. Фото: "Роснефть"

В СамГТУ открылся специализированный центр для тренировки и отработки навыков, связанных с технологической нефтедобычей. Студенты смогут повышать свою квалификацию на тренажерах.

По официальной информации «Роснефти», новые тренажеры помогут студентам отрабатывать сложные ситуации на производстве. Благодаря технологиям и помощи нефтяников, появилась возможность создавать любые условия, усложнять или упрощать задачи. Акционерное общество «Самаранефтегаз» поспособствовало приобретению симуляторов. Студенты старших курсов смогут усовершенствовать навыки по контролю и управлению многих процессов в скважине.

Политика «Роснефти» направлена на сотрудничество и приток студентов и молодых специалистов. Компания уже работает со 175 образовательными организациями, в числе которых 43 колледжа и 68 университетов. Помимо этого, в школах создают специализированные «Роснефть-классы», в которых уже обучаются около 2 500 школьников.