Траву из Нидерландов привезли в Оренбург фурой

Сверток газона - важный груз Фото: Кадр видео

В Оренбург прибыла фура, на которой на местный стадион, где выступает ФК "Оренбург", привезли искусственное покрытие газона. Оно соответствует самым высоким требованиям и обладает максимальной изнсостойкостью. В клубе уверены, что оно прослужит долгие годы.

Сегодня пришла машина из Голландии, с искусственным газоном. Замена поля будет проведена в рамках реконструкции стадиона, примерно в мае, после окончания второй части первенства ФНЛ, - рассказал вице-президент ФК "Оренбург" Игорь Дегтярев.

Он также отметил, что после этого будет произведено благоустройство территории стадиона и вокруг него. Работы на стадионе стартовали в июне 2021 года, закончиться они должны в августе 2022-го. После этого вместимость стадиона увеличится до 12 тысяч зрителей. Ранее стадион вмещал лишь 7,5 тысяч зрителей, это помешало команде оказаться в РПЛ. Сейчас клуб лидирует в ФНЛ, занимая первое место, и фанаты надеются увидеть команду в высшей лиге.