В Самарской области почти 50 тысяч жителей решили найти новую работу в 2022 году

Почти 50 тысяч жителей решили начать новый год со смены работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области около 50 тысяч жители решили начать новый год со смены работы, свои резюме соискатели разместили или обновили на сайтах для поиска работы.

По данным статистики hh.ru, более 46 тысяч самарцев разместили свои резюме на сайте. Среди соискателей, решивших сменить работу, преобладают мужчины – 52% резюме. 13% ищут работу с удаленным форматом. Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье, отметила, что 61% жителей, выложивших свои резюме, имеют опыт работы более 6 лет и только 16% начинают свой путь.

Большинство предложений на сайтах – это сферы продаж (продавцы, менеджеры, кассиры, рабочий персонал, ИТ-специалисты). Почти половина вакансий - 43% - требуют опыт работы в сфере от 1 до 3 лет. И только 7% вакансий готовы сотрудничать с соискателями удаленно.