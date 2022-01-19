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Общество19 января 2022 12:17

В Самаре решат вопрос с отводом сточных вод в районе Постникова оврага

Готовится строительство ливневого коллектора
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Строительство запланировали на начало следующего года. Фото: администрация Самары

Строительство запланировали на начало следующего года. Фото: администрация Самары

В Самаре подняли вопрос об отводе сточных вод. Скоро приступят к строительству ливневого коллектора и станции очистки в районе Постникова оврага, сообщает правительство Самарской области.

Проект реализуют в два этапа. Работы проведут в рамках проекта «Оздоровление Волги». Строительство коллектора поможет отвести сточные воды с территории завода им. Масленникова. Виктор Кудряшов, вице-губернатор и председатель правительства Самарской области, отметил, что в перспективе отвод воды планируют и с территории «Самара Арены». Коллектор позволит сократить сброс неочищенной воды в Волгу.

На первом этапе планируют проектировку и строительство очистных сооружений, производительность которых достигнет 67,7 тысяч кубических метров в сутки. Также благоустроят территорию от дождевого коллектора к Волге.

Во втором этапе спроектируют и постоят самотечный коллектор от Восьмой просеки до Шестой просеки. Строительство и монтажные работы начнут в начале следующего года.