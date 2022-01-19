«Золотые ручки» уберут снег с дороги: в Самаре на улице Арцыбушевской подрядчики работают по непрерывному циклу

Погрузка снега происходит автоматически. Фото: городская администрация

В Самаре на улице Арцыбушевской круглосуточно ведется контроль по уборке снега на автодороге. При помощи техники, прозванной «Золотые ручки», работа проходит быстрее.

По сообщению администрации Самары, на отремонтированной, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», улице Арцыбушевской вывезли спецтехнику - «Золотые ручки». Благодаря ее работе обеспечивается непрерывный процесс снегоуборки. Отмечают, что на других дорогах снег собирают в кучи и только потом грузят в самосвалы при помощи ковша. «Золотые ручки» значительно ускоряет процесс, технику используют на прямых участках и погрузка снега в самосвалы автоматическая.

Этой ночью, с 19 на 20 января 2022 года, для расчистки от снега задействуют 267 единиц спецтехники, 120 из которых самосвалы. На сегодняшний день отмечают 94 500 тонн вывезенного снега.