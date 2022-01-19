Тольяттинских подрядчиков оштрафовали более чем на 1 миллион рублей за некачественную уборку снега

Подрядчики не справляются с уборкой снега на дорогах. Фото: администрация Тольятти

В городе Тольятти Самарской области подрядчикам, плохо справившимся с уборкой снега, выставили штрафы на сумму более 1 миллиона рублей.

Евгений Фокеев, руководитель управления дорожного хозяйства, отметил, что в период с ноября по декабрь подрядчикам, ответственным за своевременную и качественную уборку магистралей, выставлены штрафы на общую сумму 1 125 000 рублей. На данный момент дороги Тольятти обслуживают две компании – ООО «ДРСУ» и ООО «Автодоринжинириг».

Представители городской администрации предполагают, что сумма штрафов в январе может оказаться не меньше уже выставленной за прошлый период. В Тольятти зимние содержание дорог обеспечили только на 17% от установленной нормы.