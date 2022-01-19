Маршруты автобусов № 1, 50 и 51 изменили из-за заснеженной дороги в Самаре 19 января 2022 года

Дорогу на улице Батайской завалило снегом / Фото: СамараАвтоГаз

В среду, 19 января 2022 года, в Самаре скорректировали схемы движения трех автобусных маршрутов. Им временно сократили трассы следования. Об этом в твиттере сообщает компания «СамараАвтоГаз».

— С 13:42 автобусы № 1, 50 и 51 следуют до остановки «А/с Красная Глинка». Это связано с неудовлетворительным дорожным покрытием на участке улицы Батайской от Красноглинского шоссе, — отмечают представители перевозчика.

Автобусы будут курсировать по скорректированной схеме, пока дорогу не расчистят от снега. Напомним, несколько дней назад в Самаре была похожая ситуация. Тогда трассы следования изменили четыре автобуса. В течение нескольких часов дороги привели в порядок, и автобусы вернули на свои маршруты.